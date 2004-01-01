Труба ВГП 25х2.8
Стоимость доставки
Окончательную стоимость доставки можно узнать после согласования с менеджером отдела продаж.
В пределах МКАД: 2000 руб.
За пределами МКАД:стоимость в пределах МКАД от. + 26 руб./км
Ближайшая доставка: Сегодня
Труба ВГП 25х2.8 в интернет-магазине металлопроката «ТЕКСНА». Гарантия высокого качества предлагаемой металлопродукции. Удобная форма оплаты и доставки. Уточнить детали заказа можно в личном кабинете или по телефону в Москве: +7 (495) 212-10-54.
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