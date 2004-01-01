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Труба ВГП 25х2.8

Условия доставки

  • Отправляем груз по всей России
  • Возможна доставка в день заказа
  • Осуществляем доставку круглосуточно 
  • Возможна доставка в выходные и праздничные дни
В наличии
BT69CF
от 70 761 Р
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Указана оптовая цена. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера

Условия оплаты

  • 100% предоплата
  • Оплата на расчетный счет
  • Кредитование постоянных покупателей
  • Работаем с юр. и физ. лицами

Преимущества

  • Весь металл в одном месте
  • Сборные заказы
  • Честный вес
  • Доставка в удобное для Вас время
  • Услуги по металлообработке

Ближайшая доставка: завтра

Сертификаты на отгруженный металлопрокат

Стоимость доставки

Окончательную стоимость доставки можно узнать после согласования с менеджером отдела продаж.

В пределах МКАД: 2000 руб.

За пределами МКАД:стоимость в пределах МКАД от. + 26 руб./км

Ближайшая доставка: Сегодня

Труба ВГП 25х2.8 в интернет-магазине металлопроката «ТЕКСНА». Гарантия высокого качества предлагаемой металлопродукции. Удобная форма оплаты и доставки. Уточнить детали заказа можно в личном кабинете или по телефону в Москве: +7 (495) 212-10-54.

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Наша компания производит доставку по всей России и ближнему зарубежью

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